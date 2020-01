93 Infrastrukturprojekte in Ardabil in Betrieb genommen

Ardabil (IRNA) – In Anwesenheit des iranischen Präsidenten Hassan Rohani wurde 93 Infrastrukturprojekte in Ardabil, im Nordwesten Irans, in Betrieb genommen.

Diese Projekte umfassen die Eröffnung einer LKW-Fabrik, Eröffnung mehrerer Staudämme, Krankenhäuser, Schule, Textil-, Holzfabriken, Entwicklung des Flughafens, Entwicklung und Verbesserung von Straßen, Entwicklung von Bewässerungsnetzwerken und ICT-Projekten.