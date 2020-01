Waren im Wert von 31 Milliarden und 900 Mio. Dollar aus dem Land exportiert

Arak (IRNA) - Der iranische Abgeordnete für Exportförderung und Exportentwicklungsdienste des Iran erklärte am Dienstag, in den letzten neun Monaten wurden die Waren im Wert von 31 Mrd. und 900 Mio. Dollar aus dem Iran in verschiedenen Ländern der Welt exportiert.

Farhad Nouri sagte bei einer Zeremonie für die Ehrung der Top-Exporteure von der Zentralprovinz in der Stadt Arak, die Importe des Landes in den ersten neuen Monaten dieses iranischen Kalenderjahres werden auf 31 Milliarden und 800 Mio. US-Dollar geschätzt. "Der Handel von 63 Milliarden US-Dollar des Iran in den gegenwärtigen Wirtschaftssituationen ist auf die Bemühungen der Wirtschaftsaktivisten des Landes zurückzuführen", fuhr er fort. Nouri stellte fest, China, der Irak, die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate und Afghanistan seien die größten Exportpartner des Iran, und Deutschland, China, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Türkei seien auch die größten Importpartner unseres Landes. Die Zentralprovinz hat als viertgrößtes Industriezentrum des Landes mehr als 2.900 kleine und große Industrieanlagen.