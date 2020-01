3 iransiche Filme nehmen am internationalen Filmestival in den Niederlanden Teil

Der iranische Spielfilm „6.5 per Meter“ von Saeid Roustaei, der Film „Persian Film“ von Ehsan Khoshbakht und der Film „Women According to Men“ unter der Regie von Saeid Nouri werden auf diesem Filmfestival in den Niederlanden gezeigt.

„6.5 per Meter“ erzählt einen Streit zwischen Drogenhändlern und der iranischen Polizei.

Dieser Film wurde beim Tokyo Filmfestival mit zwei Preisen ausgezeichnet. Saeid Rustaei und Navid Mohamadzade gewannen die Auszeichnung als bester Regisseur bzw. bester Schauspieler.

Zuvor war das iranische Werk auch bei den 76. Filmfestspielen von Venedig und den 43. Internationalen Filmfestspielen in Brasilien zu sehen.

Die 49. Ausgabe dieses niederländischen Filmfestivals wird vom 22. Januar bis zum 2. Februar abgehalten.