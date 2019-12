Demonstranten attackieren US-Botschaft in Bagdad

Hunderte irakische Demonstranten zündeten vor der Botschaft des Landes in Bagdad die US-Flagge an und versuchten, in das Botschaftsgebäude zu stürmen.



Demonstranten, die Überwachungskameras zerstörten und Kontrollposten der US-Botschaft in Brand steckten, brüllen Parolen: „Tod für Amerika!“, und „Tod für Israel“ als Zeichen der Verurteilung der amerikanischen Luftangriffe auf die Militärbasis Al-Hashd al-Shaabi im Irak. Dies wurde von einem IRNA-Korrespondenten in Bagdad gemeldet.



Einige Demonstranten schrieben Slogans auf Zementblöcken rund um die US-Botschaft in Bagdad, um ihre Wut zu zeigen.



Die Proteste vor der US-Botschaft begannen unmittelbar nach der Beerdigung von Mitgliedern der Al-Hashd al-Shaabi-Gruppe, die bei den Angriffen von US-Drohnen ums Leben kamen.



Die Demonstranten forderten die Schließung der US-Botschaft und die Entlassung des US-Botschafters im Irak.



Am Sonntag wurden mindestens 25 Menschen infolge von drei US-Luftangriffen auf die Militärbasis Al-Hashd al-Shaabi im Irak getötet.