Deutschland hat die Augen vor illegalen US-Einmischungen in Westasien verschlossen

Abbas Mousavi erklärte per Twitter: „Die Fortsetzung solcher Stellungnahmen stellt die Behauptungen Berlins in Frage, eine effiziente Rolle auf dem Weg des Friedens und der Stabilität zu spielen“.



Am Montagabend erklärte das Auswärtige Amt ohne Berücksichtigung auf die Angriffe der USA auf Nahen Osten, dass „Iran seine Politik der regionalen Destabilisierung beenden muss“.



In der Erklärung der deutschen Regierung heißt es: „Wir verurteilen den Angriff auf Truppen der Anti-IS-Koalition in Irak, bei denen ein US-Amerikaner getötet und mehrere amerikanische und irakische Soldaten verletzt wurden. Die steigende Zahl von Angriffen durch nicht-staatliche Milizen gefährdet die Stabilität des Iraks“.