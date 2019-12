Touristische Tour Italiens in Provinz Sistan und Baluchistan

Alireza Jalalzaei erklärte am Montag in einem Gespräch mit IRNA, in den letzen zwei Tagen haben die Milglieder dieser Touristischen aus den verschiedenen Ländern der Welt die Sehenswürdigkeiten der Stadt Zahedan besucht und reisten dann nach der Stadt Chabahar, um die historischen Denkmäler und wunderschönen Sehenswürdigkeiten von den verschiedenen Städten dieser Provinz im Süden Irans zu besuchen.

Er fügte hinzu, dass das wichtigte Ziel dieser Tour darin bestehe, den Tourismus zwischen den beiden Ländern zu entwickeln.

Es wird erwartet, dass eine andere touristische Tour Italiens im März in den Iran ankommt.