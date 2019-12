16 Länder nehmen an Palahvani-Ringen-Wettbewerb im Iran teil

Diese Wettbewerbe finden vom 18. bis 22. Januar 2020 in Bojnoud, Provinz Nord-Khorasan, statt. Diese Region war vom 16. bis zum 20. Dezember Gastgeber der 6. Wettbewerbe für griechisch-römisches Ringen und Freistil, die mit Teilnahme von 10 nationalen und internationalen Teams stattfanden.

Mohammad Ali Shoajaei sagte, dass insgesamt 48 Länder ihre Bereitschaft zur Teilnahme an dieser Meisterschaft erklärt haben.

Palahvani-Ringen wurde 2004 in der Schweiz als traditionelle Sportart im Iran anerkannt.

Bis jetzt sind 86 Länder Mitglied des Weltverbands für Palahvani-Ringen.