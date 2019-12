Mehr als eine Million Tonnen Datteln im Iran produziert

Teheran (IRNA) - Der Leiter der National Association of Iranian Dates sagte, den Statistiken zufolge wurden in diesem iranischen Kalenderjahr mehr als eine Million und 150 Tausend Tonnen Datteln im Land produziert, was eine Steigerung von 20% gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Mohsen Rashid Farrokhi erklärte am Monntag in einem Gespräch mit IRNA, diese Datteln werden nach Indien, Südostasien, CIS-Länder, Eurasien, Russland und Europa exportiert. "Im vergangenen Jahr wurden 300 Tausend Tonnen Datteln im Wert von 400 Mio. USD in die Zielländer wie Nordamerika, die Europäische Union, Russland, Indien und China exportiert", fügte er hinzu. Rashid Farrokhi bekräftigte, 7 Provinzen des Iran, darunter Kerman, Sistan und Baluchestan, Khuzestan, Hormozgan, Bushehr und Fars sowie Süd-Khorasan produzieren Datteln. "Der Iran produziert zwischen 1,1 und 1,2 Millionen Tonnen Dattelsorten auf einer Fläche von 203,763 Hektar. Damit ist der Iran der zweitgrößte Produzent der Datteln und der fünftgrößte Exporteur dieses Produkts in der Welt", betonte er. Die weltweite Dattelproduktion wird auf rund 7,5 Millionen Tonnen geschätzt. Ägypten, der Iran, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Pakistan, Algerien, Irak, Sudan, Oman und Libyen sind die weltweit führenden Dattelproduzenten.