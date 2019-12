Zarif reist nach New York, wenn er Einreisevisum für die USA erhält

Abbas Mousavi sagte IRNA am Samstag, dass anlässlich des 75. Jahrestages der Gründung der Vereinten Nationen ein Sondertreffen in New York stattfinden soll.



Das Treffen wird eine Gelegenheit sein, über den Unilateralismus und seine Auswirkungen auf die internationale Ordnung zu diskutieren, fügte er hinzu.



Die Regierung von Washington verhängte am 31. Juli Sanktionen gegen den iranischen Außenminister.