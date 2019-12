21 Länder sind bereit, an Badminton-Meisterschaft im Iran teilzunehmen

Laut der öffentlichen Abteilung des Badminton-Verbandes in der Provinz Fars kämpfen die Sportler im Rahmen der Fajr-Meisterschaft um ein verbliebenes Ticket für Tokio 2020.



Laut dieser Erklärung wird die Zahl der teilnehmenden Länder vor der Veranstaltung zunehmen.



Österreich, Deutschland, Spanien, Mexiko, Brasilien, USA, Schweiz, Indien, Slowakei, Luxemburg, Vietnam, Moldawien, Belgien, Portugal, Tschechische Republik, Malaysia, Republik Aserbaidschan, Kanada, Insel und die Niederlande haben bis jetzt ihre Bereitschaft zur Teilnahme am Wettbewerb erklärt.



Fajr International Badminton Championship wird am 15. Februar in Shiraz beginnen.