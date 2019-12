Teheran (IRNA) - Das iranische Futsal-Team hat laut der neuesten Rangliste, die am Mittwoch auf der Futsal-Weltrangliste-Website veröffentlicht wurde, den ersten Platz in Asien und den sechsten Platz in der Weltrangliste belegt.

Mit 1603 Punkten hat die iranische Mannschaft Kasachstan und Italien übertroffen und sich auf Platz 6 platziert.

Brasiliens Futsal-Mannschaften mit 1839 Punkten, Spanien mit 1787 Punkten und Russland mit 1654 Punkten belegen die ersten drei Plätze weltweit.