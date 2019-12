Schach-Wettbewerb: Iran gewinnt den asiatischen U14-Meistertitel

Das iranische Iran-Team qualifizierte sich als erstes, nachdem es in der achten und neunten Runde Hongkong und China D besiegt hatte.



Der Iran holte sich den Meistertitel mit acht Siegen und einer Niederlage.



Kian Pourmousavi, Abtin Atakhan, Bardia Daneshfar, Mohammad Javad Khorshidi und Hamidreza Ebrahimi vertraten das iranische Team unter der Leitung des großen Meisters Morteza Mahjoub.



Das Sportereignis, das in der chinesischen Stadt Shenzhen stattfindet, endet am 27. Dezember.