Internationale Ausstellungen mit Teilnahme europäischen Städten im Iran

An den Messen nehmen Vertreter aus Deutschland, Italien, Kanada, China, der Türkei, Taiwan, der Ukraine und Japan teil.



Zeitgleich mit der Durchführung dieser Ausstellungen sind auch mehrere Konferenzen und Schulungsworkshops zu verschiedenen Themen geplant.



Am Dienstag wurde auch in Isfahan die 13. Internationale Ausstellung für die Textilindustrie eröffnet.



An dieser Veranstaltung nehmen mehrere Länder, darunter die Türkei, teil, bei der 58 inländische und ausländische Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Spinnen, Weben, Färben und Drucken präsentieren.