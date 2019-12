Die 8. Internationale Biennale für zeitgenössische Kunst in Taschkent fand vom 8. bis 14. Oktober 2018 in Taschkent zu folgenden Themen statt: Die Welt der Kindheit, die Heimat, die Welt, in der wir leben, und mein Traum.

Amir Mohammad Sadeghi Zade (10) gewann bei diesem kulturellen und künstlerischen Ereignis eine Goldmedaille.

Maryam Mohammadipour (13) und Elahe Zarebi (14) Silber- und Bronzepreise.