Iranische Athletin holt Gold über 60 Meter

Fasihi, die vom Partizan Athletics Club in Belgrad, Serbien, eingeladen wurde, brach den Rekord mit einer beeindruckenden Zeit von 7:46 Sekunden im Finale über 60 Meter und belegte den ersten Platz.



Sie muss ihren Rekord in den kommenden Monaten jedoch auf 7,30 Sekunden reduzieren, um an internationalen Turnieren teilnehmen zu können.



2017 gewann Fasihi die Bronzemedaille bei der Asian Indoor Track Athletics Championship.



2012 gewann sie zudem die Silbermedaille über 100 Meter bei den Westasiatischen Leichtathletik-Wettbewerben in den Vereinigten Arabischen Emiraten.