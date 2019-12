Im Wettbewerb um klügste Kinder steht Iran an erster Stelle

Teheran (IRNA) - Das iranische Team, bestehend aus 35 talentierten und klugen Kindern, belegte am Sonntag in Thailand den ersten Platz in verschiedenen Kategorien des Pan Pacific Abacus und Mental Arithmetic Association Global Abacus und Mental Arithmetic Championships.

Eine Gruppe von 55 talentierten Iranern konkurrierte mit 610 Kindern aus 24 Ländern bei den internationalen Wettbewerben. Von 35 iranischen Mädchen und Jungen gewannen 28 den Titel als „Champion“, zwei Kinder wurden mit „Champion der Champions“ ausgezeichnet und vier weitere wurden als „erster Sieger“ eingestuft. Verschiedene Länder, darunter Taiwan, Malaysia, Thailand, Kanada, Hongkong, USA, Südafrika, Vietnam, Südkorea, Libanon, Saudi-Arabien, Australien, Indien, Russland, China, Jordanien, Palästina, Kasachstan, Vereinigte Arabische Emirate, Usbekistan, Ägypten, Tadschikistan, Jemen und Iran nahmen am internationalen Wettbewerb teil.