Iran und Universität Rostock unterzeichnen MoU

Der Leiter des Zentrums für wissenschaftliche und internationale Zusammenarbeit an der Shiraz-Universität, Mohammad Saber Khaghani Nezhad, erklärte, die Kanzler der beiden Universitäten haben diese Absichtserklärung mit dem Ziel der Entwicklung der gegenseitigen Zusammenarbeiten unterzeichnet.



Die unterzeichnete Absichtserklärung umfasse den Austausch von Professoren und Studenten, gemeinsame Forschungs- und Bildungskurse, Kurzzeitkurse für den Persischunterricht, gemeinsame Forschungsaktivitäten sowie die Einführung in die Möglichkeiten zur Verbesserung der akademischen und pädagogischen Kapazitäten, sagte er.



Khaghani Nezhad zufolge ist diese Vereinbarung die 15. gemeinsame wissenschaftliche Vereinbarung zwischen der Shiraz-Universität und deutschen Universitäten.



Bis jetzt hat die Shiraz-Universität mit 66 ausländischen Universitäten Vereinbarungen über die Zusammenarbeit in Wissenschaft und Forschung unterzeichnet.