4 Medaillen für Iran bei Alysh-Wettbewerben in Kasachstan

Die internationalen Alysh-Wettbewerbe 2019 findet vom 21. bis 23. Dezember in der Stadt Nur Sultan, Kasachstan, statt.

Die Iranerin Fatemeh Fatahi in der Gewichtklasse 60 kg gewann bei diesen Wettbewerben die Silbermedaille. Andere iranische Alysh-Ringkämpferin Zahra Yazdani, Gewichtklasse 55 kg, könnte auch eine Bronzenedaille gewinnen.

Die Alysh-Ringer in der Männer-Abteilung Mohammad Nabi Zadeh in der Gewichtklasse von 70 kg und Rohollah Nematian in der Gewichtklasse 60 kg gewinnen am ersten Tag der Alysh-Weltmeisterschaft in Kasachstan eine Silber- und Bronzemedaille.