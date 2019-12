Zarif trifft den indischen Außenminister in Teheran

Es handelte sich um die bilateralen Beziehungen, die wichtigsten regionalen und internationalen Entwicklungen.



Der indische Außenminister ist in Teheran eingetroffen, um am 19. gemeinsamen Wirtschaftsausschuss Iran-Indien teilzunehmen.



Nach diesem Ausschuss werden die beiden Seiten die unterzeichneten Dokumente austauschen.



Die 2. Sitzung des Exekutivkomitees zwischen Iran, Indien und Afghanistan über Tschabahar-Hafen fand am Freitag in Neu-Delhi. Iran, Indien und Afghanistan haben im Mai 2016 ein trilaterales Abkommen zur Entwicklung des Chabahar-Hafens in Teheran unterzeichnet.