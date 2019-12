20 Wissenbasierte Unternehmen exportieren Laborausrüstungen nach Asien und Europa

Masoud Hafezi erklärte weiter, dass dieser Abteilung der Wissenschafts- und Technologieunternehmen spezielle Dienstleistungen in diesem Bereich anbiete, um mehr Wissens- und Technologieunternehmen dazu zu bewegen, sich auf Exportmärkte zu konzentrieren.

In diesem Zusammenhang könnten diese Unternehmen mit Hilfe des Korridors für Exportförderung und Technologieaustausch des Vizepräsidenten für Wissenschaft und Technologie mindestens 20 Unternehmen, die an den Made-in-Iran-Austellungen teilnahmen, ihre Produkte in den Bereichen wie Medizin- und Laborgeräte in verschiedene Länder, darunter China, Südkorea, Ecuador, Malaysia, Kuba und europäische Länder exportieren.