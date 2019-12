Ein Beamter von Elfenbeinküsten begrüßt Investition iranischer Unternehmen

Er äußerte sich bei einem Treffen mit dem Leiter der Handelskammer von Kashan, Mahmoud Tavallaei, am Samstag, als er hoffte, dass mehr iranische Unternehmen in afrikanische Länder investieren würden.

"Die Investoren aus verschiedenen Ländern sind an der Elfenbeinküste präsent, aber die Präsenz iranischer Unternehmen ist gering, während die Menschen iranische Produkte aufgrund ihrer hohen Qualität begrüßen", betonte er.

In Bezug auf seinen Besuch der Ausstellung für Teppich in Kashan zeigte er sich beeindruckt von den ausgestellten guten Arbeiten und erklärte, der afrikanische Markt sei offen für den iranischen Markt und das Land begrüße die iranischen Wirtschaftsakteure im Bereich der Teppichproduktion.

Die Stadt Kashan hat einen mehr als 7.000-jährigen zivilisatorischen Hintergrund und derzeit sind in dieser Stadt rund 2.000 Industrieanlagen in Betrieb, deren Produkte in mehr als 60 Länder exportiert werden.