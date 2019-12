Bei den Herren gewann der Iraner Bahman Nassiri die Goldmedaille, während die Ruderer aus Thailand und Vietnam die Plätze zwei und drei belegten.



Die zweite Goldmedaille des Iran gewann Nazanin Molaei bei Damen. Sie wird auch am Finale der Lightweight Skiff am Sonntag teilnehmen.



Bereits bei der Ruder-Asienmeisterschaft 2019 in Südkorea Ende Oktober haben die beiden Athleten Goldmedaillen gewonnen.



Asian Rowing Cup 2019 begann am 18. Dezember in Pattaya und endet am 22. Dezember.