Exporte Irans haben die Importe übertroffen

In einer Zeremonie in Zanjan bezog sich Zakeri auf den Welthandel des Landes in den ersten acht Monaten dieses Jahres und stellte fest, dass das Gesamtvolumen der Exporte und Importe 110 Millionen Tonnen betrug: 88 Millionen Tonnen wurden exportiert und 22 Millionen importiert.



Darüber hinaus betonte er, dass das hohe Exportvolumen zeige, dass sich die Produktion des Landes verbessert habe.