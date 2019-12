Iran: UN-Maßnahme stellt einen großen Schritt zur Verwirklichung der Grundrechte der Palästinenser dar

In der vergangenen Woche hat die UN-Generalversammlung beschlossen, das Mandat für eine UN-Agentur zur Unterstützung palästinensischer Flüchtlinge um weitere drei Jahre zu verlängern, da die USA beschlossen hatten, es um mehr als die Hälfte zu kürzen.



„Die besetzenden und terroristischen Zionisten, die das Judentum als Geiseln genommen haben, werden in Zukunft keinen Platz mehr in der Region haben“, sagte Hossein Amir-Abdollahian, der auch Vorsitzender der Internationalen Konferenz zur palästinensischen Intifada ist.



„Die Länder und Nationen der Welt haben erkannt, dass Instabilität und Unsicherheit, die Europa heutzutage bedrohen, das Ergebnis der Besetzung Palästinas und des Massakers an seinem Volk durch die Zionisten sind“, fügte er hinzu.



„Der einzige Weg [um die Rechte der Palästinenser zu verwirklichen] ist die Gründung des vereinten Landes Palästina mit al-Quds als Hauptstadt“, betonte er.