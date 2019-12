Kuala Lumpur; Zentrum für politische Konsultationen Irans

Hassan Rohani betonte am Donnerstag, dem 19. Dezember, an einem abschließenden Runden Tisch über die Entwicklung und Herausforderungen der muslimischen Welt am Rande des Gipfeltreffens von Kuala Lampur, dass „der Islam ist eine Religion, die auf Moral und Koexistenz basiert, und nicht auf Konflikten“.



Er fügte hinzu: „Wir sollten die Chancen der muslimischen Welt nutzen und nicht zulassen, dass die Feinde Zwietracht unter den Muslimen säen“.



Politische Konsultationen von Rohani in Kuala Lumpur



In Kuala Lampur traf Präsident Rohani den König von Malaysia, Sultan Abdullah. Bei diesem Treffen beschrieb der iranische Präsident Palästina eine der wichtigsten Fragen der islamischen Welt, die auf dem Kuala Lumpur-Gipfeltreffen erörtert werden sollte.



Er dankte Sultan Abdullah für die rechtzeitige Handlung des Premierministers dieses Landes, der die Kuala Lumpur Konferenz zwecks Untersuchung von Problemen der islamischen Welt veranstaltet hat. Irans Staatschef hat die drei Themen Palästina, Einmischung großer Mächte in die internen Angelegenheiten von Muslimen und die Notwendigkeit wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritts als die wichtigsten Themen der islamischen Welt genannt.

Er betonte, dass die Lösung dieser Probleme ohne die Kooperation und die Solidarität islamischer Länder nicht möglich ist, und wies darauf hin, dass die Palästinenser seit 70 Jahren heimatlos sind. Er sagte: „Palästina gehört zu den chronischen Wunden der islamischen Welt und diesem Thema muss bei der Konferenz in Kuala Lumpur große Beachtung geschenkt werden.“



Sultan Abdullah danke Rohani für seine Anwesenheit bei dem Gipfeltreffen in Kuala Lumpur und sagte, dass seine Anwesenheit das Niveau der Konferenz ehöhe. Er drückte seine Hoffnung aus, dass dieses Gipfeltreffen ein Segen für das islamische Volk sein und ihm Gutes bringen möge.

Der König von Malaysia hat die Anwesenheit iranischer Studenten in diesem Land einen wichtigen Teil der bilateralen Beziehungen genannt und betonte die Bemühungen der malaysischen Regierung, gute Bedingungen für ihren Aufenthalt und ihr Studium zu schaffen.



Viele Probleme der Muslime sind auf US-Einmischungen zurückzuführen

Hassan Rohani sagte bei einem Treffen mit dem malaysischen Ministerpräsidenten Mahathir bin Mohamad: „Die Sanktionen der USA wurden trotz der Gültigkeit der Resolution 2231 der Vereinten Nationen verhängt, nachdem sie ohne Grund aus Atomabkommen ausstiegen“.



An einer anderen Stelle seiner Rede betonte er den Ausbau der Beziehungen zwischen den beiden Ländern. „Die beiden Staaten sollten ihre wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit entwickeln“.



Während des gleichen Treffens betonte Mahathir Mohamad von Malaysia auch die Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern in allen Bereichen und sagte: „Wir sind entschlossen, unsere Beziehungen zum Iran zu vertiefen“.



Er verurteilte zudem die illegalen Sanktionen gegen den Iran, die gegen die UN-Vorschriften verstoßen.

Iran und Türkei stärken ihre Zusammenarbeit, um Problemen der muslimischen Welt beizulegen

Die Präsidenten der Islamischen Republik Iran und der Türkei trafen sich am Donnerstag in der malaysischen Hauptstadt und betonten die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern bei der Lösung von Fragen der muslimischen Welt und der Region.



Rohani äußerte sich besorgt über die Fortsetzung der Präsenz der Vereinigten Staaten in Syrien und über ihre Bemühungen, die Ölquellen des Landes zu beherrschen, und forderte außerdem eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen dem Iran und der Türkei mit der syrischen Regierung.

Irans Staatschef forderte auch die Zusammenarbeit mit der syrischen Regierung, um terroristische Gruppen aus Idlib zu vertreiben und den Frieden im Land zu schaffen.

Rohani verurteilt jeglichen Druck auf Katar

Irans Präsident Hassan Rohani bestand auf der Ausweitung der iranisch-katarischen Beziehungen und sagte: „Wir verurteilen jeglichen Druck und jedes Dilemma, das dem Land auferlegt wird.“.



Er fügte hinzu, dass Teheran und Doha unter den gegenwärtigen wirtschaftlichen Bedingungen auf viele Bedürfnisse des anderen eingehen können und sagte: „Wir können auf dem Gebiet gemeinsamer Investitionen zusammenarbeiten.“

Bei diesem Treffen zeigte sich der Emir von Katar erfreut über das Treffen mit dem Präsidenten der Islamischen Republik Iran und sagte: „Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind besonders und unsere Beziehungen und Kontakte müssen verstärkt werden“.

Scheich Tamim bin Hamad Al Thani würdigte auch die Haltung des Iran gegenüber Sanktionen gegen Katar und fügte hinzu: „Wir schätzen die Position des Iran und werden sie nie vergessen.“

„Ich glaube, dass der Iran und Katar die schwierigen Bedingungen, die ihnen auferlegt wurden, überwinden können“, sagte er abschließend.

Rohani fordert muslimische Staaten auf, Dominanz des US-Dollars zu beenden

Der Präsident des Iran betonte, dass die muslimische Welt Maßnahmen ergreifen sollte, um sie vor der Beherrschung des US-Dollars und des amerikanischen Finanzregimes zu bewahren.



Er zählte einige der wichtigsten Fragen und Probleme der islamischen Welt auf und schlag drei neue und wichtige Projekte zur Lösung oder Minderung dieser Probleme und Entwicklung der Kooperation innerhalb der islamischen Welt vor:

1. Gründung der „gemeinsamen Kasse der Kuala Lumpur Konferenz zur Finanzierung technologischer Zusammenarbeit zwischen islamischen Ländern“, um stark auf der internationalen Wertschöpfungskette aufzutreten

2. Gründung eines „gemeinsamen Technologieforschungszentrums für künstliche Intelligenz“ und „Cyber-Sicherheit“, um in übergreifenden Fächern im Bereich Information- und Telekomunikationstechnologie Pionier zu sein

3. Gründung eines „gemeinsamen Marktes für islamische Länder im Bereich digitaler Wirtschaft“ und Zusammenarbeit und Austausch von Erfahrungen im Bereich von Kryptowährung