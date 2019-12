Rohani: US-Sanktionen führen zu verlustreichen Ergebnissen

„Der Iran hat alle Anstrengungen unternommen, um JCPOA im Rahmen seiner Interessen zu retten, und wird dies auch weiterhin tun. Wir fordern alle anderen JCPOA-Unterzeichner auf, ihren Verpflichtungen nachzukommen“, sagte Rohani bei einem Treffen mit dem japanischen Premierminister am Freitag in Toki.

Irans Staatschef fügte hinzu, dass der US-Ausstieg aus dem Atomabkommen (offiziell bekannt als JCPOA) und die Verhängung von beispiellosen Wirtschaftssanktionen gegen die iranische Nation niemandem zugute gekommen sei. „Das mangelnde Engagement der USA hat nicht nur ein internationales Abkommen, sondern auch den Frieden und die freundschaftlichen politischen Beziehungen zwischen den Ländern beschädigt.“

Der Präsident der Islamischen Republik Iran verwies auf strategische Initiativen zur Förderung von Frieden, Sicherheit und Stabilität in der Region, einschließlich der Initiative Hormuz Peace Endeavour (HOPE) zur Förderung der Sicherheit am Persischen Golf und in der Straße von Hormuz. „Der Iran begrüßt die Zusammenarbeit aller Länder bei der Schaffung von Frieden und Sicherheit in der Region.“

Rohani betonte auch, wie wichtig es ist, die Beziehungen zwischen dem Iran und Japan in allen Bereichen von beiderseitigem Interesse zu vertiefen. „Die beiden Länder können die Beziehungen und die Zusammenarbeit in vielen Bereichen fördern, darunter in den Bereichen Energie, Wissenschaft und Technologie, Medizin, Tourismus, Sport, Zoll, Industrie sowie Wirtschaft und Handel.“

In Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen dem Iran und anderen Ländern sagte Irans Staatschef: „Wir begrüßen jeden Plan, der den wirtschaftlichen Austausch, insbesondere im Bereich Energie und die Steigerung des Ölexports und -verkaufs, fördern kann“.