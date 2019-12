Iran belegt 1. Platz im Bereich der Neurowissenschaften im Nahen Osten

Akhundzada erklärte am Mittwoch während des 8. Kongress für Grundlagenforschung und klinische Neurowissenschaften 2019 in Teheran, im Bereich der wissenschaftlichen Produktion auf dem Gebiet der Neurowissenschaften sei das Land erheblich gewachsen und der Iran stehe in Bezug auf die Anzahl der Artikel weltweit an 19. Stelle und die Anzahl der meistzitierten Artikel in diesem Bereich an 27. Stelle der Welt.

"Im Bereich von Artikeln der klinischen Medizin stand der Iran auch auf dem 16. Paltz in der Welt", fügte er hinzu.

Er wies auf die Sanktionen gegen den Iran hin und betonte auch: "In der Pharmaindustrie stehen wir weltweit an siebter Stelle, und wir hoffen, mit Hilfe von wissensbasierten Unternehmen der pharmazeutischen Industrie eine Autarkie zu erreichen".