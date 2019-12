Japan bemüht sich weiterhin, die Spannungen im Nahen Osten abzubauen

Peking (IRNA) – Das japanische Außenministerium kündigte am Vorabend der Reise von dem iranischen Präsidenten Hassan Rouhani nach Japan in einer Erklärung an, dass Tokio während dieser Reise versuche, die Spannungen abzubauen und die Lage im Nahen Osten zu stabilisieren.

"Japan hat mit Hilfe des Iran und der Vereinigten Staaten diplomatische Anstrengungen unternommen, um die Spannungen im Nahen Osten abzubauen, und wird dies auch weiterhin tun", sagte das japanische Außenministerium in dieser Erklärung. Diese Erklärung lautet, dass auf dieser Reise der japanische Premierminister Shinzo Abe und der Präsident des Iran über die bilateralen Beziehungen, regionalen und internationalen Fragen austauschen werden. Laut der Erklärung wird diese zweitäge Reise am 20. und 21. Dezember stattfinden. "Das Iran-Japan-Gipfel wird während des Aufenthalts von Hassan Rouhani, Präsident der Islamischen Republik Iran, in Tokio stattfinden", hieß es in dieser Erklärung.