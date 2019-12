Iran lehnt Verhandlungen mit den USA weiter ab

Der stellvertretende Außenminister für politische Angelegenheiten betonte: „Der Iran wird niemals unter Druck verhandeln, weil Verhandlungen unter Druck gleichbedeutend mit Kapitulation sind“.



Er bestand in einem Interview mit CGTN darauf, dass Teheran sein Vertrauen in die USA verloren habe.



In Bezug auf die Reduzierung der im Atomabkommen festgelegten Verpflichtungen sagte er, dass der Iran wolle den Nukleardeal erhalten, und genau aus diesem Grund habe er seine Teilnahme am Atomabkommen nach dem einsetigen Rückzug Washingtons nicht beendet.