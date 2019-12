SNSC-Chef bezeichnet den Terrorismus und Extremismus als Hauptbedrohungen für die Region

Ali Shamkhani erklärte auf der Sitzung des regionalen Sicherheitsdialogs über Afghanistan, dass neben Terrorismus die anhaltende nachteilige Präsenz einiger überregionaler Parteien, die sowohl Terrorismus und Extremismus gegründet als auch dieses Phänomen gestärkt haben, die regionale Sicherheit bedrohen.

Er sagte weiter: "Es ist ungefähr 40 Jahre her, dass das Nachbarland Afghanistan unter fremder Besatzung, Bürgerkrieg und Terrorismus leidet, und der Kampf gegen solche Sicherheitsherausforderungen ist unsere Hauptaufgabe".

Er stellte fest, der Iran während dieser Sitzung versuche, um die Krise in Afghanistan zu überprüfen und praktische Methoden zu finden, um die Sicherheit in diesem Land zu gewährleisten, die dann für alle Nachbar- und Regionalstaaten Sicherheit bringen würden.

Die zweite Sitzung des regionalen Sicherheitsdialogs über Afghanistan fand am Mittwoch in der Stadt Teheran statt, an der hochrangige Sicherheitsbeamte aus dem Iran, Russland, China, Indien, Afghanistan, Tadschikistan und Usbekistan teilnahmen.