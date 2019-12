Rohani: Trotz Sanktionen hat Iran bemerkenswerte Fortschritte erzielt

Präsident Hassan Rohani sagte am Mittwoch bei einem Treffen mit den in Malaysia lebenden Iranern während seines Besuchs im Land, heute seien neuen IR6-Zentrifugen in Betrieb und die neueren IR9-Zentrifugen werden getestet.



Der Präsident der Islamischen Republik Iran fuhr fort: „Das Ziel, das die Amerikaner und Zionisten mit Sanktionen verfolgten und den Iran unter maximalen Druck setzten, bestand darin, uns in die Isolation zu drängen“.



Er betonte, dass Iran aktuell wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich und kulturell stärker geworden sei. „Unser Widerstand gegen den Druck aus dem Ausland ist heute größer als zuvor“.



Über die Autarkie bei der Herstellung von Autoteilen sagte Irans Staatschef: „Einige Bauteile, die früher importiert wurden, werden heute im Inland hergestellt“.



„Auf dem Gebiet der Öl- und Gasanlagen und des Baus von Turbinen und Kompressoren hatten wir Probleme, aber jetzt bauen wir sie und der Druck der Feinde bringt uns in Richtung Autarkie“, sagte er.



Der Präsident fuhr fort: „Einige Länder waren der Ansicht, dass wir angesichts des militärischen Drucks keine angemessene Antwort geben könnten, aber wir konnten darauf reagieren, als ihr Schiff gegen die Regeln im Persischen Golf verstieß, und ihre Drohne, die den iranischen Luftraum verletzte, mit unser eigenes Verteidigungssystem abgeschossen wurde“.



Rohani betonte: „Den Amerikanern bleibt nichts anderes übrig, als auf den richtigen Weg zurückzukehren, und wir werden sie mit unserem Widerstand und unserer Standhaftigkeit dazu zwingen“, sagte er.