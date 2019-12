Irans Filme beim internationalen Kinderfilmfestival Indiens ausgezeichnet

Der Film "Here my village" vom iranischen Regisseur Abbas Aram wurde vom Kinderfilmfestival mehrfach ausgezeichnet. Der Film gewann bei diesem Filmfestival den Preis als bester Regisseur und bestes Drehbuch unter den internationalen Filmen. Darüber hinaus gewann der Film den Critics’ Choice Movie Award und wurde mit dem Sonderpreis der Jury ausgezeichnet.

Die Kurzanimation "This Side, Other Side" von Lida Fazli hat auch den Preis als bestes Drehbuch und als bester Film bei diesem Kinderfilmfestival in Indien gewonnen.

Das 5. Smile International Film Festival für Kinder & Jugendliche (SIFFCY) fand vom 9. bis 13. Dezember 2019 in der Stadt Neu Delhi, Indien, statt.