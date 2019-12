Teheran ist Gastgeber des 2. regionalen Sicherheitsdialogs über Afghanistan

Teheran (IRNA) - Die zweite Sitzung des regionalen Sicherheitsdialogs über Afghanistan findet am Mittwoch in der Stadt Teheran statt, an der hochrangige Sicherheitsbeamte aus sieben Ländern teilnehmen.

Nationale Sicherheitsberater und Sekretäre aus dem Iran, Russland, China, Indien, Afghanistan, Tadschikistan und Usbekistan werden an dieser eintätigen Sitzung teilnehmen. Die diesjährige Sitzung wird auf Initiative des Sekretariats des Obersten Nationalen Sicherheitsrates der Islamischen Republik Iran abgehalten, wobei der Schwerpunkt auf Afghanistan und einem umfassenden Kampf gegen verschiedene Formen des Terrorismus in diesem Land liegt. Die erste Sitzung des regionalen Sicherheitsdialogs fand im letzten Jahr unter Beteiligung des Iran, Russlands, Chinas, Indiens und Afghanistans statt. Die Sitzung konzentrierte sich auf die Verbesserung der Koordinationen zwischen den regionalen Ländern bei Bekämpfung des Takfiri-Terrorismus.