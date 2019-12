Mahdi Norouzi erklärte am Montag, an diesen Weltmeisterschaften, die vom 10. bis 15. Dezember in der Stadt Moskau, Russland, stattfanden, nahmen 3000 Sportler aus 40 Ländern der Welt in verschiedenen Alterklassen teil.

Im Bankdrücken in der Klasse von -140 kg belegte der iranische Sportler Mahdi Ghanbari den ersten Platz und wurde Meister dieser Wettbewerbe.

Die Nationalmannschaft Irans besuchte die Wettbewerbe mit 22 Athleten.