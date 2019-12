Zarif wird an der multilateralen Konferenz in Indien teilnehmen

Raisian Dialogue twitterte am Montagabend, dass der iranische Außenminister eine der Persönlichkeiten ist, die an der Veranstaltung in Neu-Delhi teilnehmen sollen. Er wird eine Rede auf Konferenz halten.



Diese Konferenz ist eine multilaterale, die sich mit den bedeutendsten Fragen befasst, denen sich die globale Gemeinschaft gegenübersieht.

Jedes Jahr werden in Neu-Delhi weltweit führende Politiker, Wirtschaftsvertreter, Medienvertreter und Vertreter der Zivilgesellschaft eingeladen, um über die Zusammenarbeit in einer Vielzahl einschlägiger Fragen der internationalen Politik zu diskutieren.