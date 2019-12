Präsident Rouhani reist nach Malaysia

Teheran (IRNA) - Der iranische Präsident Hassan Rouhani reiste am Dienstagmorgen nach Malaysia, am internationalen Gipfel der Weltführer 2019 in Kuala Lumpur teilzunehmen.

Irans Präsident Hassan Rouhani, der auf Einladung des malaysischen Premierministers Mahathir Mohamad nach Malaysia reiste, leitete eine hochrangige politische und wirtschaftliche Delegation in der Hauptstadt von Malaysia, Kuala Lumpur. Der internationale Gipfel in Kuala Lumpur findet vom 18. bis 21. Dezember 2019 statt, an dem 400 Personen teilnehmen werden, darunter 250 Staats- und Regierungschefs, Beamte, Politiker und Wissenschaftler aus 25 Ländern der Welt. Die Teilnehmer werden über die wichtigsten Herausforderungen in den islamischen Ländern und wichtigen Themen der muslimischen Welt diskutieren. Das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in Kuala Lumpur wird vom König von Malaysia eröffnet.