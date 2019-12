Rouhani wird am Freitag nach Japan reisen

Er sagte am Montag bei einem Treffen über die Entwicklung der Iran-Japan Geschäftsbeziehungen in Teheran, dass Rohanis Reise nach Tokio nach dem Besuch des japanischen Premierministers am 12. Juni in Teheran geplant wird.



Abe traf zum ersten Mal im Juni nach mehr als 40 Jahren als ein japanischer Premierminister den Obersten Führer der Islamischen Republik, Ayatollah Khamenei, sowie den Präsidenten Hassan Rohani in Teheran. Während seines Aufenthalts lud Abe Rohani ein, nach Tokio zu reisen.



Iranischer Topdiplomat fügte hinzu, solche Besuche stellen starke Verbindungen zwischen Teheran und Tokio dar.



„Während der Iran mit der Politik des maximalen US-Drucks und allerlei Verschwörungen zur Isolierung des Iran konfrontiert ist, sehen wir, dass am 90. Jahrestag der Beziehungen beider Länder die iranischen und japanischen Staatsoberhäupter in die Hauptstädte der beiden Länder reisen. In der Zwischenzeit besuchte der Sprecher des iranischen Parlaments Ali Larijani Japan“, betonte er.