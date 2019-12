Iran verbessert sich im Ranking des Weltpostvereins um 9 Plätze

Ihm zufolge belegte das Land im letzten Jahr nach Schätzungen des Weltvereins den 48. Platz.



„Die nationale iranische Postgesellschaft gehört zu den 40 Ländern der Welt und nimmt eine führende Position auf dem Gebiet der Technologie und technologischen Entwicklung ein“, sagte Ghaderi.



Er fügte hinzu: „Die Anzahl der Flüge in den Iran ist begrenzt und dauert länger als in anderen Ländern, was die Qualität unserer Dienstleistungen in dieser Hinsicht geringfügig beeinträchtigt“.

„Die Qualität der Pakete, die wir für Auslandspakete verwenden, ist flexibel und vielfältig. Außerdem nutzen wir die neuen Technologien der National Postal Company, die unsere Post zu einer der besten der Welt gemacht haben“, sagte er abschließend.