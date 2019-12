Zweite Phase der Fruchtkonzentrat-Produktionseinheit mit deutscher Investition an der Reihe

Urumia (IRNA) – Laut dem Generaldirektor der Industrieparkgesellschaft in der Provinz West-Aserbaidschan wird die zweite Phase der Produktionseinheit von Fruchtkonzentrat mit Investition der Deutscher in naher Zukunft in Betrieb genommen.

Ali Abdoli sagte in einem Gespräch mit IRNA, dass die erste Phase dieser Einheit mit einer Investition im Wert von 13 Millionen Euro im November in Betrieb genommen worden sei.



Ihm zufolge beträgt der Wert der geplanten deutschen Investition für beide Phasen 20 Millionen Euro.



Er erinnerte daran, dass diese Fabrik mit hundertprozentigen ausländischen Investitionen gebaut wird.



In der ersten Phase dieser Produktionseinheit zur Herstellung von Tomatenmarkt mit einem Volumen 600 Tonnen wurden 110 neue Arbeitsplätze geschaffen.