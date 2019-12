Carcassonne International Political Film Festival: Preis für iranische Darstellerin

In Anwesenheit einer Vielzahl von renommierten Gästen, darunter Stephen Frears, gewann Elnaz Shakerdoost, den Preis für beste Hauptdarstellerin.



„Als der Mond voll war“ erzählt die Geschichte einer Frau aus Teheran, die einen Mann aus einer iranischen Provinz nahe der Grenze zu Pakistan heiratet. Bald darauf entdeckt sie, dass ihr Mann ein religiöser Extremist und der Bruder von Abdolmalek Rigi, dem ehemaligen Führer einer Terroristengruppe, ist.



Der Film wurde auf mehreren iranischen und internationalen Festivals ausgezeichnet. Anfang dieses Monats erhielt er den Publikumspreis beim 23. Tallinn Black Nights Film Festival in Estland. Der Film wurde im Februar auf dem 37. Fajr Film Festival in Teheran uraufgeführt, wo sie mit dem Crystal Simorgh als bester Film ausgezeichnet und Narges Abyar zur besten Regisseurin ausgewählt wurde. Der Film gewann auch den Preis als bester Schauspieler für Hutan Shakiba, während Shakerdoost für ihre Rolle in dem Film zur besten Schauspielerin gekürt wurde.



Das 2. Internationale Politische Filmfestival von Carcassonne fand vom 10. bis 14. Dezember statt.