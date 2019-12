Mit iranischen Krebsmedikamenten 6 Millionen US-Dollar eingespart

Teheran (IRNA) - Der Iran hat in den letzten Jahren bemerkenswerte Fortschritte bei der Herstellung von Arzneimitteln erzielt, so dass nach Angaben der Behörden das Land in der Region an erster Stelle steht.

Laut der Vizepräsidentschaft für Wissenschaft und Technologie sagte Mahnaz Qomi, Generaldirektorin des pharmazeutischen Wissensunternehmens „Exir Nano Sina“, zu den Produkten des Unternehmens: „Derzeit gibt es 3 Produkte (Krebsmedikamente) namens „Sina Doxosome“, „Sina Curcumin“ und „Sina Ampholeish“, die nach Erhalt der erforderlichen Zulassungen die Massenproduktion erreicht haben“.



Da es früher im Iran für „Sina Doxosome“ kein vergleichbares Arzneimittel gab, wurde ein ausländisches Medikament ins Land importiert. Mit der Produktion des iranischen Typs wird jährlich 6 Millionen Dollar eingespart.



Mahnaz Qomi brachte ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass in naher Zukunft zwei weitere Krebsmedikamente namens „Sinanomin“ und „Sinalio“ die erforderlichen Lizenz bekommen.



„Die iranischen Produkte wurden momentan in drei Länder - China, Syrien und Kasachstan - exportiert und haben dem Land etwa eine Million Dollar eingebracht“, fügte sie hinzu.