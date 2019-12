Iranischer Fotograf gewinnt Gold beim kirgisischen Festival für Fotografie

Das Internationale Philharmonische Fotofestival wurde von der Asian Association of Photographers in Zusammenarbeit mit Focus in Kirgisistan und unter der Schirmherrschaft der Internationalen Föderation für Fotokunst (FIAP) und der Photographic Society of America (PSA) organisiert.

Der Iraner Bahram Bayat gewann bei diesem Festival eine Goldmedaille in der Musik-Abteilung.

Er erhielt außerdem zwei weitere Auszeichnungen und Ehrungen in den Abteilungen Musik und Menschen des Festivals.

Zuvor gewann er verschiedene Titel und Auszeichnungen bei nationalen und internationalen Festivals.