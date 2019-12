Malaysischer Premierminister nennt Sanktionen gegen Iran eine internationale Diktatur

"Malaysia hat nach den US-Sanktionen gegen den Iran einen großen Markt eingebüßt. Wir glauben nicht an Sanktionen, die die Länder dazu zwingen sollen, bestimmte Ideologien zu übernehmen und ihr Regime zu ändern", sagte er in einem Interview mit Al Jazeera am Rande des Doha-Forums 2019 in Katar.

Ihm zufolge belasten die Sanktionen gegen den Iran nicht nur die Wirtschaft dieses Landes, sondern auch die Wirtschaft aller seiner Handelspartner.

Gleichzeitig betonte er, Malaysia sei gegen einseitige Sanktionen und eine Politik des maximalen Drucks gegen den Iran.

Das Doha Forum 2019 wurde am Samstag, den 14. Dezember in der Hauptstadt von Katar in Anwesenheit von Emir Tamim bin Hamad Al-Thani eröffnet und wird am 15. Dezember abgeschlossen sein. Das im Jahr 2000 eingerichtete Doha-Forum ist eine Plattform für den globalen Dialog über kritische Herausforderungen, denen sich die Welt gegenübersieht.

Die Konferenz wird mit über 5.000 Gästen aus verschiedenen Ländern Themen wie Einwanderung, Asylbewerber, Extremismus, Global Governance-Herausforderungen, Stellvertreterkriege und regionale Kooperationsmechanismen sowie globales Gleichgewicht behandeln.