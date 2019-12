Zarif: Lösung der regionalen Konflikte durch Stärkung der Beziehungen

Mohammad Javad Zarif sagte am Sonntag in einer Rede auf Doha Forum: „Wir im Iran - genau wie unsere Freunde in Katar - glauben, dass wir einen grundlegenden Paradigmenwechsel in unserer Region brauchen, der auf einer kognitiven Anpassung und Anerkennung der Notwendigkeit einer regionalen Sicherheits- und Kooperationsvereinbarung unter dem Dach der Vereinten Nationen beruht. Das ist nicht neu: Wir schlagen dies bereits seit 1985 vor“.



Er fügte hinzu: „Der jüngste Vorschlag von Präsident Rouhani, das Hormuz Peace Endeavour (HOPE) ins Leben zu rufen, ist eine Fortsetzung unseres langjährigen Engagements für einen umfassenden regionalen Rahmen für konstruktives Engagement“.



Zarif zufolge will der Iran mit HOPE Solidarität, gegenseitiges Verständnis sowie friedliche und freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen allen Staaten der Region fördern.



In seiner Rede betonte iranischer Topdiplomat die Notwendigkeit der Gewährleistung der territorialen Integrität, der politischen Unabhängigkeit und der internationalen Grenzen aller Regionalstaaten und Zusammenarbeit bei der Beseitigung von Terrorismus, Extremismus und sektiererischen Spannungen.



„Um diese Ziele zu erreichen, schlagen wir vor, an gemeinsamen Grundsätzen wie Dialog, gegenseitigem Respekt, Achtung der Souveränität des anderen, Ablehnung der Androhung oder Anwendung von Gewalt, und Nichtangriff und Nichteinmischung in innere oder äußere Angelegenheiten festzuhalten“, sagte er weiter.