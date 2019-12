12 Tausend Tonnen Stahlprodukten aus Provinz Nord-Khorasan exportiert

Hassan Esmaili sprach am Montag in einem Gespräch mit IRNA über das Zielprogramm des Unternehmens, 22000 Tonnen Produkte zu exportieren, und fügte hinzu: " Bisjetzt wurden 5000 Tonnen dieser Produkte nach Russland exportiert, das eine Stahlproduktions- und Exporttechnologie besitzt. Der Rest dieser Produkte wurde in die Türkei und EU-Mitgliedsländer geliefert".

Er betonte, dass die Qualität und Technologie der Esfarain-Stahlprodukte weiterhin neue Kunden anziehe, und sagte weiter, dieser Industriekomplex exportiere monatlich 1500 Tonnen Stahlprodukte.

"Nach der Teilnahme an der International Metal Expo-Russia haben russische Unternehmen den Esfarain Steel Complex besucht. Wir hoffen, dass die Produktion und der Export von Stahlprodukten in den kommenden Monaten zunehmen werden", schloss er.