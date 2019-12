Im Halbfinale verlor der Iraner Ahmad Yazdan Panah gegen den Judo-Praktizierende aus Kazakhstan und gewann die Bronzemedaille.

An diesen Wettbewerben, die am 15. Dezember in Kazakhstan begannen, nahmen 250 Judo-kämpfer aus 49 Ländern der Welt teil.

Auf den Weg ins Finale besiegte er die Rivalen aus Estonia, Kirgisistan und Brasilien.