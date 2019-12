Teheran (IRNA) – Der iranische Außenminister, der am Samstag zur Teilnahme an Doha Forum 2016 in Katar eingetroffen ist, diskutierte bei separaten Treffen mit seinen Amtskollegen über die wichtigsten globalen Themen.

Bei einem Treffen mit Jacek Czaputowicz, dem polnischen Außenminister, handelte es sich um die wichtigsten Themen, darunter bilaterale und regionale Fragen. Mohammad Javad Zarif beriet mit dem Falih al-Fayadh, nationaler Sicherheitsberater des Irak, die jüngsten Entwicklungen in dem arabischen Land.



Iranischer Außenminister wird bei Doha Forum eine Rede halten.