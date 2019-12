Irans Außenhandel erreicht 55 Milliarden US-Dollar

Er stellte fest, dass das Volumen der Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in Bezug auf Gewicht um 16% auf 27 Mrd. USD gestiegen ist.



Ihm zufolge wird der Anteil der iranischen Exporte in 15 Nachbarländer bis 2021 auf 4% steigen.



Kamali sagte, dass es ein Potenzial für die Entwicklung der iranischen Exporte in die Nachbarländer von bis zu 100 Milliarden US-Dollar gibt. Derzeit beliefen sich die Exporte des Iran in die Nachbarländer auf 24 Milliarden US-Dollar.



Er kündigte auch die Eröffnung des ständigen EAEU-Hauptquartiers in der iranischen Organisation für die Entwicklung des Handels an, um die iranischen Exporte auf die Märkte der Eurasischen Wirtschaftsunion zu steigern.