Iran produziert ein Gerät, das Kindern mit infantiler Zerebralparesehilft beim Gehen hilft

Hosseini sagte IRNA, dass die Schwierigkeiten beim Gehen eines der wichtigsten Probleme ist, unter denen die Betroffenen leiden. Er merkte an, dass dieses Gerät ihnen die richtige Art des Gehens beibringt, um zu verhindern, dass sie das falsche Gehen lernen.



Er bezog sich auf die Herstellung eines Labormodells für dieses Gerät und sagte: „Das Gerät wurde an fünf Kindern mit infantiler Zerebralparese getestet und die Ergebnisse waren zufriedenstellend, da das Gerät ihnen helfen konnte, richtig zu gehen“.



Hosseini erklärte, dass es sich bei diesem Gerät um eine iranische Produktion handelt und dass das ausländische Modell dafür nur in USA hergestellt wird.