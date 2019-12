Ausbau der Iran-Japan-Beziehungen ganz oben auf Rohanis Liste

Abbas Mousavi bezeichnet den Besuch des Präsidenten in Japan als bedeutend und sagte, dass Japan ein wichtiges Land im Westasien sei und der Iran viel Austausch und Zusammenarbeit mit ihm habe.

Er sagte auf seiner wöchentlichen Pressekonferenz, dass Japans Vorschläge darauf abzielen, die Interessen aller regionalen Länder zu gewährleisten. „Japan hat Vorschläge in gutem Glauben vorgestellt hat, um Spannungen in der Region abzubauen. Wir hoffen, dass während der Reise des Präsidenten Schritte unternommen werden, um gewünschte Ergebnisse zu erzielen.“



Iran-USA-Gefangenenaustausch

Mousavi verwies auf den Gefangenenaustausch zwischen Iran und USA und sagte, nach der Freilassung der des iranischen Bürgers in USA sei der Iran bereit, alle Häftlinge in USA gegen alle auszutauschen. „Der Ball liegt im Spielfeld der USA.“